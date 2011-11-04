У Вовочки старший брат женился. Наутро после свадьбы гости просыпаются, мать жениха зовет всех к столу завтракать. Все являются, кроме новобрачных. Ждут, их все нет. Ну, сели, завтракают. Мать жениха:- Ну что же они не идут?И тут Вовочка (улыбаясь):- А я думаю...Мать - раз ему подзатыльник. Молчи, дурак, здесь гости. Время к обеду, мать жениха опять накрывает стол, напитки, закуски. Все к столу, новобрачных нет. Мать:- Да где же они?Вовочка (похабно улыбаясь):- А я думаю...Бац, опять по уху. Ну, на ужин та же история, нет новобрачных. Мать уже в панике:- Ничего не понимаю, почему их нет?Вовочка (закрывая уши):- А я думаю...- Ну говори, черт с тобой.- А я думаю, когда вчера ночью брательник в шкафу вазелин искал, он мой клей для авиамоделей по ошибке взял.