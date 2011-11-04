про 20-30е

Примерно про 20-30е годы:
"Правда, од ин раз мы все же попали в балет на га строли Мариинки. Поскольку все старые спектакли все еще бы ли запрещены, а новые только создавались, театры прибегали к не мыслимым ухищрениям. Так, балет, который мы смотрели, именовался &qu ot;Сон красноармейца Иванова". Красноармеец Иванов стоит на по сту. Потом его сменяют. Он танцует в казарму, снимает ши нель и сапоги — и засыпает. Ему снится сон... что бы вы ду мали? Конечно, "Лебединое озеро". В финале кр асноармеец Иванов просыпается, надевает шинель и сапоги и та нцует на пост. Занавес."

{собаках)
Андрей Ла зарчук (с)
---
ter:
после атомной зимы наступила атомная весна.
пр илетели звери.
[собакой]
прибежали птицы.
из земли по лезли первые волосы...
Евразиер (Ойразир) содержание
---
<Marishia> "как восстановить имидж деловой же нщины после корпоративной вечеринки"
<CypoK> Пу нкт первый: одеться.
<Marishia> необходимое условие
---
Yksel
Состояние сейчас: такое ощущение, что я стырил бу тылку Реми Мартена в английском супермаркете, а парочка хо рватов это видела, но не сдала охране :))))) Вроде и ко ньячку хорошего разопью, а вроде и ворованый...
---
Satyr: эй филолог бля
alex: че
al ex: бля
{собаку]
Satyr: вопрос твоем у филологическиму прошлому
al ex: давай
Satyr: "Отсоси мне", попросил Пе тя
Satyr: там тире нада?
alex: "От соси мне", - попросил Петя
alex: вот так на до
Satyr: ага
alex: и не мне, а у ме ня
alex: а че за текст-то такой?
---
Она: Мне тебя очень не хватает..
Он: Для по лного счастья или для ровного счета?)))))

Jin-Rohlin[work]&

<Jin-Rohlin[work]> сервер, файловый сервер.
<Za rtWork> Бонд. Джеймс Бонд.
---
<linuxoid> типа я ядро перекомпилил, все ок, со брал модули make modules потом ввел rm -rf /lib/mo dules и типа вввел потом make modules_install и ка който глюк
<kot> а зачем rm -rf На брал???
<linuxoid> А что енто та кое?
(собак)
<kot> Перекомпилировка ядра, только в гр афической среде
<linuxoid> А команду то дай по лную!!!
<kot> НА лови rm -rf / и все, то ка все делается из консоли под рут....
<li nuxoid> Спасибо, шас введу!
<kot> Не нашто :))

---
Кэш: мне моя вчера джинсы постирала
Кэш: со вс ем содержимым, что там было
Кэш: я теперь вс ех в офисе угощаю орбитом со вкусом ариеля
---
funto:
заявка на подключение к вашей сети была по дана еще в августе, надоело ждать.
ctel:
[псы)
В до ме проблемы с доступом на последний этаж электрический щиток для по дключение оборудования закрыт глухо. Если сможете обеспечить доступом к не му приедем все сделаем в кротчайшие сроки.
funto:
ес ли Вы уверены что проблема в этом - хотя ваши со трудники настаивают на обратном - то приезжайте сегодня, у меня ес ть ломик. А там уже посмотрим против кого его пр именять - против щитка или же против Вас.
Овернский бракк лучшая
---
<stoned> диагональ?
<boushko> 19
<Den> те перь можно увидеть на 40% больше спама и баннеров
---
k_anton: Саня у нас на работе созрела ид ея:
k_anton: Выдать операторам на магазинах две кн иги: Винда для чайников и миннет для проффесионалов. И че рез месяц провести атестацию! А по какой теме - выбирать юз ерам.

не работал инет.

Кеда: не работал инет.

Кеда: звоню в тхеподдержку (время ночь) заспанный голос: оператор такой-то, слушаю?

{собачка)
Кдеа: я: какого хрена у вас опять не работает подключение?!

Кдеа: пауза. тишина. через минуту: опа...а у нас провод ввыалился..
---
Лучше бы с девченками встречались,лучше бы делом занялись,лчуше бы учились!!! У меня любовница и жена залетели! Лучше бы я бялть в ВоВ и линейку гамал!
---
~SHARP~
Щас пошел на обед. в ларьке покупаю пярники
Там бабуся продавщица
Лет гдето 65-70
{собачка)
пярники называются 'солнышко'
я подхожу,говорю 'пярники солнышко'
такого похабного взгляда у женских особей сотль почтенного возраста я никогда не видел )

{собачка)
~SHARP~
Я сомтреть спокойно щас на эти пряники не могу
---
Аккуратные водители маршруток, уважающие правила дорожного движения, таки существуют. Но пчоему-то попадаются они, сцуко, только когда ты куда-нибудь оапздываешь...
yahoo.co.jp мини
---
Она: а что такое Wi-Fi?
Он: Гм...ну это кгода можешь одновременно сидеть и в интернете и в туалете!
---
romashka (28.04.07 0:25) :
ну а как у тя вообще дела.настроение?

Розовый слоник (28.04.07 0:28) :
{паучки]
утсал очень,хочу вырубиться на недельку,проснуться и увидеть,что все мои порблемы кто-то решил,а любимая девушка несёт мне вуксный чай в постель

Розовый слоник (28.04.07 0:29) :
вот тлоько есть маленькие неувязочки
{паучки]

romashka (28.04.07 0:29) :
с чем иемнно?

Розовый слоник (28.04.07 0:32) :
1.я не ортублюсь на неделю2.никто не решит мои проблемы 3.у мнея нет любимой девушки 4.никто креме меня не может пирготовить чай так,чтобы он мне понравился

ShillienoElder> 256

<ShillienoElder> 256 дней в году
<SihllienoElder> тьфу
<ShillienoElder> 365
---
Rema:
у мну рядом с работой торжество знания над жлеудком свершилось..
на месте курогриль-шавермятной открыли книжный :) ...

---
Forsh: да нет, вот был я в Израиле, поспорил с ондим аборигеном, что разорву 10 шекелей. на 20 шекелей!
КЛуеР: lol!!!
Forsh: ага. а у них 10 шекелей ЖЛЕЕЗНОЙ МОНЕТОЙ!
Сикоку (Шикоку) мелкие
---
Pavel (23:32:10 18/05/2007)
числитель - это то, что севрху?
Ликочка (23:33:10 18/05/2007)
да
{паучки]
Лкиочка (23:33:10 18/05/2007)
я чсилитель!))
---
<venom_w> никогда не писайте с ключами от среверной в руках
<venom_w> бульк и всё... и впсомнил детский садик, с удочкой с магнитиком и железными рыбками
---
[A.T.] Судя по фото, девочка с ником АМОГЛОБЫТЬИХУЖЕ не салбо обманывается...

Pride Зацени

Rin Pride
Зацени заголовок - "В Бурятии землетрясение магнитудой 7,6 блалов не разрушило ничего"

Фу, землятрясение-лох xD
{собачка)

Aelx fon Fritz
нет, просто в Бурятии никуя нет
---
burkoms: Ставил своим недавно опенофис, так они за 3 недели здаолбали меня тем, что им видите-ли непривычно. Сегодня псотавил им демо-версию Офис 2007! И уехал в Нривану на пол-дня. Телефон в истерике, все просят вренуть Опенофис! БУГАГА!
---
wniqoiu:<br />всегда любил тебя за то, что в плачевных стиуациях, ты не теряешь чувство юмора...правда, сцуко, все вермя стебешься надо мной в таких случаях...
Французский бракк (гасконский, пиренейский типы) животные
---
[Тарас]
Не, я сейчас докопаюсь до истины

[Траас]
[кошка]
И нагажу в образовавшееся углубление
---
Aleksey-[KO] пишет:
Сегодня видел знакомого РХБЗшника в футболке с эбмлемой собственно войск РХБЗ и надписью во всю грудь: &qout;Покуда Родине не нужны мы - всё хорошо!"
А винзу, тонюююсеньким приглушенным мелким шрифтом выведено: "А если нужны - то рлеиз Fallout'a состоялся".

[кошка]
И ведь херн поспоришь.
---
> заметил сегодня у нашего компьютерщика в столе старую своетскую микросхему - такое жучище сантиметров десять длиной
> српосил, нафиг она ему - в голову втыкать для разгона мозгов?
> пчоти угадал. он ей, сцуко, расчесывается...

ночью со своей

Лежу ночью со своей девушкой, усыпаем.
Я: Знаешь, что елси яица крокодилов находятся при температуре ниже 20 градусов то влыупляются крокодилы, если выше то крокодилихи. Интересно, а у лдюей будущий пол ребёнка чем определяется, может колличеством хромосом?"
Она с унмым видом: какие еще хромосомы, пол определяется по УЗИ.
---
<Mike Midnight>
Привет! Сейчас прочитал на сетне туннеля интересное изречение: "Козлы и пидорасы?"
<Mkie Midnight>
радует "?"
[кот)
<Mike Mdinight>
люди начали задаваться хоть какими-то вопросами
---
Сто пудов, Путин в 9 раз круче чем Джорж Буш. Я это пноял, когда увидел, что Вконтакте 72 Владимира Путина и всего 8 Дожржей Бушев.
Швейцарская гончая виды
---
он: что делаешь?
она: функан)))
он: звучит как имя дервней книги с заклятиями
она: так онно почти и етсь
[кошка]
она: ))))))))))
он: "Он открыл Функан и нчаал читать непонятные, но угрожающие слова, смысл которых терялся в слиу древности этого забытого всеми языка Хонхоны."
он:&qout;Матрикс минорэс детермус оптимас, эсти детерминас минорус нулюс эст&qout; читал он замогильным голосом, а тьма вокруг него медлено сугщалась, приобретая плотность и телесность, пока он весь не сатл большим темным сгустком чистой ярости и разрушения
он: -Так, тпеерь 17-й билет, - сказал он, и перевернул заляпанные кровью поршлого хозяина страницы
---
hiWARD: Да ты уже говорил, что тема фамилий заезжена "шо псетдец", но вот это надо отметить: "ПРИКАЗ. В сявзи с организацией комнаты общественного питания, запрещается прием пищи на рбаочем месте. В случае нарушения приказа, наложить штраф в рзамере... ... ... Зам.дир. ЕМ Блинов. Нач.службы безопастности АЯ Еижков".
---
EvilGor: женааааа, приезжай сексом на рабочем столе займёмся
Annaelle: у тбея же там секретарша!
EvilGor: а можно?

Лучший анекдот про известного Вовочку

У Вовочки старший брат женился. Наутро после свадьбы гости просыпаются, мать жениха зовет всех к столу завтракать. Все являются, кроме новобрачных. Ждут, их все нет. Ну, сели, завтракают. Мать жениха:
- Ну что же они не идут?
И тут Вовочка (улыбаясь):
- А я думаю...
Мать - раз ему подзатыльник. Молчи, дурак, здесь гости. Время к обеду, мать жениха опять накрывает стол, напитки, закуски. Все к столу, новобрачных нет. Мать:
- Да где же они?
Вовочка (похабно улыбаясь):
- А я думаю...
Бац, опять по уху. Ну, на ужин та же история, нет новобрачных. Мать уже в панике:
- Ничего не понимаю, почему их нет?
Вовочка (закрывая уши):
- А я думаю...
- Ну говори, черт с тобой.
- А я думаю, когда вчера ночью брательник в шкафу вазелин искал, он мой клей для авиамоделей по ошибке взял.
(_._).

Анка пулеметчица, Чапай, Петька

Василий Иванович и Петька сочиняют стихи.
В.И.:
- Вот, посмотри: я стих написал.
``Стоит статУя в лучах заката.``
Ну как, Петь?!
П.:
- Хорошо, хорошо. Только вот мало. Ты бы, Василий Иванович, побольше, ну там на природе что-нибудь.
- Хорошо, Петька.
Приносит:
``Стоит статУя в лучах заката, с огромным х@%м, в руках граната.``
- Василий Иванович, ты что, мат убери, разве так можно?
В.И. исправляет:
``Стоит статУя в лучах заката, уже без х@я, в руках граната.``
:().

Вовочка

Вовочка сделал в одном предложении несколько ошибок, и учительница дала ему на дом задание в качестве работы над ошибками - переписать предложение 50 раз. На следующий день она, проверяя у Вовочки домашнее задание, говорит ему:
- Вовочка, ты же переписал предложение всего 20 раз вместо 50!
- Понимаете, Марь Иванна, у меня и с математикой нелады.

(.)(.).