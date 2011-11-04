Лежу ночью со своей девушкой, усыпаем.
Я: Знаешь, что елси яица крокодилов находятся при температуре ниже 20 градусов то влыупляются крокодилы, если выше то крокодилихи. Интересно, а у лдюей будущий пол ребёнка чем определяется, может колличеством хромосом?"
Она с унмым видом: какие еще хромосомы, пол определяется по УЗИ.
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<Mike Midnight>
Привет! Сейчас прочитал на сетне туннеля интересное изречение: "Козлы и пидорасы?"
<Mkie Midnight>
радует "?"
[кот)
<Mike Mdinight>
люди начали задаваться хоть какими-то вопросами
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Сто пудов, Путин в 9 раз круче чем Джорж Буш. Я это пноял, когда увидел, что Вконтакте 72 Владимира Путина и всего 8 Дожржей Бушев. Швейцарская гончая виды
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он: что делаешь?
она: функан)))
он: звучит как имя дервней книги с заклятиями
она: так онно почти и етсь
[кошка]
она: ))))))))))
он: "Он открыл Функан и нчаал читать непонятные, но угрожающие слова, смысл которых терялся в слиу древности этого забытого всеми языка Хонхоны."
он:&qout;Матрикс минорэс детермус
оптимас, эсти детерминас минорус нулюс эст&qout; читал он замогильным голосом, а тьма вокруг него медлено сугщалась, приобретая плотность и телесность, пока он весь не сатл большим темным сгустком чистой ярости и разрушения
он: -Так, тпеерь 17-й билет, - сказал он, и перевернул заляпанные кровью поршлого хозяина страницы
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hiWARD: Да ты уже говорил, что тема фамилий заезжена "шо псетдец", но вот это надо отметить: "ПРИКАЗ. В сявзи с организацией комнаты общественного питания, запрещается прием пищи на рбаочем месте. В случае нарушения приказа, наложить штраф в рзамере... ... ... Зам.дир. ЕМ Блинов. Нач.службы безопастности АЯ Еижков".
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EvilGor: женааааа, приезжай сексом на рабочем столе займёмся
Annaelle: у тбея же там секретарша!
EvilGor: а можно?